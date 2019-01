Geen 90, maar 100 minuten 'voetbalplezier' 21 januari 2019

Club Brugge-Charleroi duurde alles bij mekaar geen negentig, maar honderd minuten en één seconde. Op het einde van de tweede helft waren er vijf extra speelminuten voorzien, maar dat werden er dubbel zo veel. De reden: in de toegevoegde tijd lag er voortdurend iemand van Charleroi (al dan niet echt) geblesseerd op de grond. Bovendien voerde Mazzu in minuut 94 en 95 nog twee wissels door. Omdat het spel meer stil lag dan wat anders liet ref Boucaut nóg wat langer doorspelen. Club kon daar echter niet van profiteren en achteraf was de frustratie dan ook groot. "Zij wonnen vanaf minuut één tijd. Echt niet aangenaam", zuchtte Denswil. (KDC)