Geen 6de wereldtitel snooker voor O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan sneuvelde in de tweede ronde op het WK snooker in Sheffield. O'Sullivan, vijfvoudig laureaat in de 'Crucible', ging met 13-9 onderuit tegen zijn Britse landgenoot Ali Carter. 'The Rocket' stond vrijdag al met 9-7 in het krijt en kon die kloof zaterdag niet meer dichten. Voor Carter was het de eerste keer in vijf duels in de 'Crucible' dat hij O'Sullivan kon verslaan. In 2008 en 2012 moest hij in de finale buigen voor 'The Rocket'.

