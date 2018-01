Geen 40ste grand slam op rij voor Wickmayer 00u00 0

39 grand slams op rij voor Yanina Wickmayer: die recordreeks voor een Belgische tennisser stopte gisteren in de kwalificaties van de Australian Open. Wickmayer beleeft haar grootste carrièredip sinds haar opmars in 2008. De Australische Priscilla Hon (WTA 211) blokkeerde in de tweede kwalificatieronde in drie sets (2-6, 7-5 en 6-1) de weg van Wickmayer. Meteen eindigt een voor Wickmayer en België unieke reeks: sinds de Australian Open van 2008 nam Wickmayer onafgebroken aan alle grand slams deel: 39 op rij, waarbij die uitschieter met de halve finale in de US Open 2008.

