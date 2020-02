Exclusief voor abonnees Geen 3 op 3 voor Deceuninck: Bol snelste in massaspurt 22 februari 2020

Geen drie op drie voor Deceuninck-Quick.Step in de Ronde van de Algarve. Op de oplopende aankomst in Tavira sprintte Cees Bol (Sunweb, 24) naar de zege. De Nederlander ging als eerste de massaspurt aan en werd niet meer geremonteerd. Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) werd tweede, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step), winnaar van de openingsrit, moest zich tevreden stellen met plek drie. Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert) mocht zich de eerste Belg noemen op de tiende plaats. Remco Evenepoel liet zich begeleiden met de grote meute en blijft leider. Minder verging het Jasper Stuyven en Edward Theuns. Het duo van Trek-Segafredo smakte hard tegen de grond, maar de twee konden zonder grote schade hun weg voortzetten. "We komen er allebei goed vanaf", vertelde een opgeluchte Stuyven na de finish. (GVS)

