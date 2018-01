Geen €250.000 voor Peter Gyselbrecht 20 januari 2018

00u00 0

Peter Gyselbrecht (38), zoon van de hoofdverdachte in de kasteelmoord, kan fluiten naar de schadevergoeding van een kwart miljoen euro die hij had geëist van de Belgische staat. Tijdens het onderzoek zat hij zeven maanden in de cel. Volgens justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft Gyselbrecht dat aan zichzelf te danken. Want de zoon van de vermoedelijke opdrachtgever André Gyselbrecht vloog in voorhechtenis en bleef vijf jaar lang in het vizier van de speurders door de houding die hij aannam, argumenteert Geens. Zo werkte hij amper mee aan het onderzoek. De dokterszoon - die uiteindelijk door het gerecht buiten vervolging gesteld werd - vond dat hij recht had op 250 euro voor elk van de 203 dagen die hij "onterecht" achter de tralies doorbracht - samen goed voor 50.750 euro - én op 204.760 euro compensatie voor het loonverlies dat hij leed en de gerechtskosten die hij maakte. Advocaat Gert Warson voerde aan dat Gyselbrecht onder meer zijn job als zaakvoerder van een transportbedrijf verloor en dat hij zijn relatie op de klippen zag lopen door de opsluiting. Noch Peter Gyselbrecht, noch zijn raadsheer wilde gisteren reageren op de beslissing van Geens. Ze hebben veertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen. (KSN/WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN