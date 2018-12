Geen 10.000 kustwachters voor buitengrenzen in 2020 07 december 2018

Het is niet realistisch om tegen 2020 tienduizend Europese kustwachters op de been te brengen. Dat stelden verscheidene Europese ministers van Binnenlandse Zaken tijdens een bijeenkomst in Brussel. De Europese Commissie stelde in september voor een Europees Grens- en Kustwachtagentschap uit te bouwen om de Europese buitengrenzen te beschermen. Dat agentschap zou binnen twee jaar 10.000 medewerkers moeten tellen. "Niet realiseerbaar", zei de Oostenrijkse minister Herbert Kickl, die de bijeenkomsten leidt. De Duitse minister Horst Seehofer schoof 2025 naar voren als haalbare doelstelling. Daarnaast vrezen landen aan de buitengrenzen, zoals Italië, Griekenland en Hongarije, voor hun soevereiniteit. De Commissie wil zonder toestemming van de lidstaat noodinterventies kunnen lanceren wanneer die lidstaat niet in staat blijkt de eigen grenzen te beschermen.

