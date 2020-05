Exclusief voor abonnees Geen 1,5 meter afstand meer op bussen en trams 16 mei 2020

00u00 0

De anderhalvemeterregel is niet langer verplicht op bussen en trams van De Lijn, zo heeft de Vlaamse regering beslist. "We merken dat er een steeds grotere bezetting komt, zeker nu de scholen heropstarten. Er moesten dus een aantal aanpassingen gebeuren, want het begon lastig te worden overal voldoende afstand te bewaren", zegt Karen Van der Sype van De Lijn. Het bedrijf telt nu een gemiddelde bezetting van 15 à 19% - dat is ook de capaciteitslimiet als er 1,5 meter afstand gegarandeerd moet worden. "We rekenen wel op ieders gezond verstand. Stap niet op als bus of tram te vol is." Chauffeurs hoeven ook niet langer een mondmasker te dragen omdat ze in hun stuurpost voldoende beschermd zitten. Voor reizigers boven de 12 jaar is het wel verplicht. (FT)

