Geelseweg tussen Punt en Twee-Molenstraat weer open 18 april 2018

Vanaf vandaag is de Geelseweg van Geel Punt tot aan de Twee-Molenstraat opnieuw open in beide richtingen. Deze werken lopen nog in het kader van de vernieuwing van de N13. Verder werd er opnieuw beton getrokken in de Missestraat en vanaf donderdag krijgen de fietspaden van het kruispunt met Gerheiden tot aan het kruispunt met de Oevelseweg ook beton. Die werken duren nog tot maandag. Op dinsdag 24 april worden de fietspaden aan kruispunt Oevelseweg-Geelseweg tot aan Lammerdries-Winkelstraat aangepakt.