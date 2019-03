Geel-zwart is het nieuwe zwart 08 maart 2019

In de krokusvakantie staat ook een burgemeester en partijvoorzitter al eens graag op de latten. En dan doet Bart De Wever (N-VA) dat het liefst in stijl - en in de juiste kleuren. "Nieuwe broek gekocht bij Janssens op de Herentalsebaan. Geel/zwart dit jaar", schreef de Antwerpse burgervader - als een volleerde 'influencer' - bij deze foto op Instagram en Facebook. Zijn Vlaamsgezinde outfit leverde hem al snel duizenden 'likes' op. (SPK)

