Geel geweld onze opinie 01 december 2018

00u00 0

74 arrestaties, twee politievoertuigen in brand gestoken, traangas en het waterkanon ingezet en een ravage op straat. Het zou de balans kunnen zijn van een confrontatie tussen voetbalhooligans en de politie. Of de uitwassen van een massa-betoging. Alleen is het de trieste balans van de 'mars' van de gele hesjes op Brussel. Wat kleinschalig begonnen is als een uiting van woede over de hoge (brandstof)prijzen, en waar velen nog begrip voor kunnen opbrengen, wordt steeds meer geassocieerd met geweld. Amokmakers zien in de gele hesjes een uitgelezen kans om de boel op stelten te zetten. Zoals eerder in Charleroi, en gisteren in Brussel. "We zijn ons krediet kwijt", riepen de pacifistische gele hesjes gisteren wanhopig.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN