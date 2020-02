Exclusief voor abonnees Geef me een O, een L, een G, een A! 24 februari 2020

00u00 0

Hun 'Beat VTM'-duel werd live uitgevochten tijdens de slotshow van Rode Neuzen Dag 2019 eind november, maar pas vanavond komen we te weten wie toen de beste cheerleader was: Olga Leyers (22) of de 26-jarige Margaux uit Menen. Beide dames hebben een broertje dood aan sporten, maar dreven hun lichaam honderd dagen lang tot het uiterste.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis