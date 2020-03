Exclusief voor abonnees Geef geen hand, maar knik, glimlach of doe 'voetje-tik' 03 maart 2020

Begroet elkaar voortaan maar even met een zwaai of met de elleboog, of doe aan 'voetje-tik'. Want elkaar de hand schudden, kussen op de wang of een knuffel is tijdelijk uit den boze, zo benadrukken experts. Het staat letterlijk in de voorbeeldbrief die het Departement Onderwijs de scholen bezorgd heeft om naar de ouders te sturen, en ook bedrijven vragen het hun werknemers. Zelfs de kerk sluit zich daarbij aan en vraagt gelovigen om elkaar de vrede te wensen door te knikken, te glimlachen of met woorden. "De mensen kunnen creatief zijn", zegt Geert De Kerpel van de Belgische Bisschoppenconferentie. Kerkgangers wordt gevraagd om geen wijwater meer te gebruiken en om de hostie aan te nemen met de hand, niet met de mond.

