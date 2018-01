Geef eens een, euh, arm 29 januari 2018

Hij is een uit de kluiten gewassen 2 meter 43 centimeter groot, zij meet amper 62,8 centimeter - waarmee ze amper dubbel zo groot is als zijn voeten. Geen wonder, dus, dat de ontmoeting tussen 's werelds grootste en 's werelds kleinste een druk gefotografeerde bedoening was. En dat was ook precies de bedoeling van het Egyptische bureau voor toerisme, dat Jyoti Amge uit India en Sultan Kosen uit Turkije had samengebracht om de piramides van Gizeh te promoten. Van een grootse marketingstunt gesproken. (SRB)

