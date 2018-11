Gedupeerde Travelbird: "Nu zit ik met twee reizen" 15 november 2018

Wij zijn één van de gedupeerden van het faillissement van Travelbird. We hadden bij hen een 17-daagse rondreis door Indonesië geboekt, met vertrek op 18 november. Op 31 oktober werd ons meegedeeld dat Travelbird faling heeft aangevraagd. Niet veel later stond er op de site van de Nederlandse stichting SGR, die is opgericht om reizigers te beschermen tegen faillissementen, te lezen dat alle reizen na 9 november niet zouden doorgaan. Mijn vriendin en ik schakelden over naar plan B en boekten een andere reis. Op 9 november echter kregen we het nieuws dat onze reis naar Indonesië alsnog doorgaat. SGR weigert ons te vergoeden voor die reis en weigert zijn verantwoordelijkheid voor de miscommunicatie op te nemen. We zitten dus met twee reizen, want de tweede reis hadden we last minute geboekt en kunnen we ook niet annuleren. Zijn er nog mensen met dit probleem? Misschien kunnen we de handen in elkaar slaan.

HLN