Exclusief voor abonnees Gedumpte opblaasdieren krijgen nieuw leven 31 augustus 2019

00u00

51.000 krokodillen, eenhoorns en zwembandjes worden elke zomer achtergelaten rond het zwembad van hotels van Neckermann en Thomas Cook. De touroperators gaan de opblaasfiguren verzamelen en 'upcyclen' tot hippe strandzakken. "Op sociale media zijn deze voorwerpen dé hype, maar eenmaal de laatste foto genomen, wordt zo'n 'inflatable' vaak achtergelaten", zegt Leen Segers van Neckermann. De touroperators vragen hun vakantiegangers om de plastic spullen terug mee te nemen naar huis. Wie zijn opblaasbare speeltjes in het Sunwing Kallithea Beach hotel in Rhodos toch vergeet, ziet ze misschien later opnieuw opduiken. "De ingezamelde spullen worden opgestuurd naar het duurzame Britse designduo Wyatt and Jack. Dat maakt van die pizzapunten en krokodillen strandtassen, toiletzakken en portefeuilles." Het project wordt na de zomer geëvalueerd.

