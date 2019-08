Exclusief voor abonnees Gedrogeerde chauffeur sleurt motoragent mee 27 augustus 2019

Een agent is zondagochtend zwaargewond geraakt in Maaseik nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende automobilist. Samen met zijn collega's wilde hij net een verkeerscontrole beëindigen, toen een wegpiraat plots voorbij de controlepost scheurde. De motoragent zette meteen de achtervolging in, waarbij snelheden werden gehaald tot 180 per uur op de lokale binnenwegen. Toen de man even halt hield, probeerde de agent hem te dwingen om te stoppen. Maar de chauffeur gaf opnieuw plankgas en sleurde daarbij de politieman even mee. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is twee weken werkonbekwaam. De vluchtende bestuurder gaf zich in de loop van de ochtend alsnog spontaan aan bij de politie. Daar bleek dat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur zat. De man zal zich binnenkort bij de politierechter moeten verantwoorden. Zijn rijbewijs en auto werden in beslag genomen. (RTZ)

