Gedraagt de Vlaamse rekruteerder zich wel correct? 16 februari 2018

Sollicitanten worden tot in den treure bestookt met goedbedoelde raad die ze niet in de wind mogen slaan als ze echt kans willen maken op een job. Advies naar werkgevers toe hoor je dan weer zelden. Gedraagt die zich wel correct tijdens aanwervingsprocedures? Wat vinden de sollicitanten daar zelf van? Vacature.com en de vakgroep Sociale Economie van UGent organiseerden afgelopen maand een enquête over het thema. Meer dan 2.000 respondenten namen er aan deel. Begin maart lees je in deze bijlage hoe de Vlaamse werkgever het er op het vlak van sollicitatie-etiquette van afbrengt.