Gedoogbeleid voor piketten in Gent 14 februari 2019

00u00 0

Heel wat piketten te zien in het Gentse - zoals hier aan de Meulestedebrug - door het gedoogbeleid van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). Aan een stakerspost vlak bij de Ghelamco Arena raakten twee vakbondsmannen lichtgewond bij een aanrijding. De bestuurder werd opgepakt en verhoord en kon intussen beschikken. In Houthalen-Helchteren (Limburg) reed een bedrijfsleider een vakbondsmilitant aan, die raakte lichtgewond. Ook in Waver (Waals-Brabant) reed een chauffeur, zonder erg, in op een staker.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN