Gedoodverfde winnaar 03 maart 2018

00u00 0

Zeker bij een sportwedstrijd wordt de grote favoriet vaak voorgesteld als de 'gedoodverfde winnaar'. En geloof het of niet, maar die uitdrukking heeft echt met schilders te maken. Vroeger betekende 'doodverf' in dat beroep 'grondverf'. Of: zodra die grondverf was aangebracht, kreeg je al een eerste indruk van het eindresultaat. In de loop van de tijd kreeg deze letterlijke betekenis van 'doodverven' er dus ook de figuurlijke betekenis van 'voorbestemd' bij. (StV)

