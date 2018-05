Gedood met kruisboog door liefdesrivaal 03 mei 2018

00u00 0

Vrienden en familie van Bjorn De Vrieze (28, foto) zoeken troost bij elkaar aan zijn huis, waar de slagerszoon eergisteren werd vermoord. Dader blijkt de 24-jarige Jordy V., die hem ombracht met een kruisboog. V. kon het niet verkroppen dat de moeder van zijn twee kinderen, een vrouw van 23, een relatie was begonnen met De Vrieze. Daarom wachtte hij het slachtoffer op toen die thuiskwam en verraste hem. De Vrieze had geen schijn van kans. De dader, die de moord twee weken geleden in zijn kennissenkring had aangekondigd, zit intussen in de cel. (VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN