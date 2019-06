Exclusief voor abonnees Gedood door dode vijand 8 08 juni 2019

00u00 0

Weinig kans dat u ooit al van Sigurd Eysteinsson heeft gehoord. Nochtans ging hij de militaire geschiedenis in als de overwinnaar van een veldslag die alsnog gedood werd door zijn al dode vijand. Als Sigurd de Machtige regeerde hij tussen 875 en 892 oppermachtig over de vandaag Schotse Orkney-eilanden en vocht hij geregeld een robbertje uit, en vooral dan met zijn erfvijand Máel Brigte alias - wij verzinnen niets - Máel de Konijnentand. Op een dag stelde Sigurd aan zijn vijand voor om het voorgoed uit te vechten in een strijd van 40 tegen 40 soldaten. Máel ging akkoord, maar bleek in de val gelokt toen zijn 40 soldaten plots tegenover 80 krijgers van een leugenachtige Sigurd stonden. Na een ongelijke strijd werd Máel gedood en onthoofd. Waarop Sigurd het hoofd ook als trofee meenam én het vastmaakte aan het zadel van zijn paard. Tijdens de rit huiswaarts bengelde het hoofd echter zodanig - wij verzinnen nog altijd niets - dat Máels (konijnen)tanden voortdurend Sigurds been schaafden. Na enkele uren raakte die schaafwonde echter zodanig geïnfecteerd dat niets nog kon baten. Enkele dagen later overleed ook Sigurd haast letterlijk aan zijn hoogmoed.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis