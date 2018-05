Gedode Palestijnen bijna allemaal lid van Hamas 17 mei 2018

50 van de minstens 60 doden bij het Palestijnse protest van begin deze week waren lid van Hamas. Dat zegt Salah al-Bardawil, een vooraanstaand leider van de radicale Palestijnse organisatie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had Hamas er eergisteren al van beschuldigd doelbewust vrouwen en kinderen "in de vuurlinie te duwen" van de Israëlische troepen. Van de 117 Palestijnen die zijn gedood sinds de uitbraak van de protesten, op 30 maart, was de helft lid van Hamas, zo raakte bekend. Gisteren veroordeelde het Vlaams Parlement het geweld in het gebied.

