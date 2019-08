Exclusief voor abonnees Gedode dove man was wél betrokken bij zedenmisdrijf 28 augustus 2019

De 32-jarige dove man die zaterdag overleed na een confrontatie met buurtbewoners in het Nederlandse Assen, was wel degelijk betrokken bij een zedenmisdrijf in de speeltuin waar het gebeurde. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er voldoende feiten bekend om dat te kunnen vaststellen. Eerder maakte de politie al melding van het zedendelict dat gepleegd zou zijn bij een 4-jarig meisje. Vijf mannen, onder wie de vader van het meisje, gingen om die reden op de man af. Bij die confrontatie kwam de 32-jarige Assenaar om het leven. De vijf mannen zijn op vrije voeten, maar blijven wel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Hoe die om het leven kwam, is nog niet duidelijk. De autopsie bracht nog geen doodsoorzaak aan het licht. De vrienden van de overleden man zijn intussen boos op de politie en het gemeentebestuur, omdat ze geen herdenking voor hun vriend mogen organiseren in het speeltuintje. "Hij is dood en we mogen hem niet eens herdenken." (IBO)

