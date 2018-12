Gedisciplineerd betonvoetbal RUSLAND 03 december 2018

00u00 0

Dries Mertens zal zijn bijnaam - 'de blikopener' - eer moeten aandoen. Of kan Eden Hazard een gaatje vinden? Rusland zette zich op het WK in eigen land op de kaart met betonvoetbal en lijkt tegen de Rode Duivels dezelfde strategie te hanteren. "Tactisch zijn ze erg gedisciplineerd", beseft ook Roberto Martínez het gevaar. De Russische coach Stanislav Cherchesov, die op het WK aan krediet gewonnen heeft, heeft veel respect voor onze nationale elf. "Het is een verzameling geweldige spelers die een geweldig team vormen. Dat zie je niet vaak. België is de topfavoriet." (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN