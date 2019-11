Exclusief voor abonnees Gedetineerde ruilt cel voor Nederlandse camping 12 november 2019

De voortvluchtige Belg (47) die donderdag op een camping in Bergen op Zoom is aangehouden, was sinds 2018 op de vlucht voor het gerecht. Nederlandse kranten schreven dat de man al acht jaar spoorloos was, maar de federale politie in ons land spreekt dat tegen. "Het gaat om een man die in 2018 niet is teruggekeerd na zijn penitentiair verlof", zegt een woordvoerder. "Het parket van Antwerpen heeft toen een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd." Het parket bevestigt dat de voortvluchtige Christof D. meerdere keren veroordeeld is. Er zou in het verleden ook al een internering zijn uitgesproken. De Nederlandse media meldden ook dat Christof D. een lange gevangenisstraf uitzat voor zware mishandeling en brandstichting. Dat konden politie en parket in ons land niet bevestigen. (SRB)

