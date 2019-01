Gedetineerde ontsnapt op nieuwjaarsdag 02 januari 2019

Een gedetineerde is op nieuwjaarsdag ontsnapt uit de gevangenis van Namen. Dat meldt het parket. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Christian Lefevre (39, foto). Justitie maakte niet bekend voor welke feiten hij opgesloten zat. De gedetineerde is ongeveer 1m70 groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen, bruin haar en is kalend. Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij gevangeniskledij: een witte broek, een zwarte trui en een witte jas. Hij vluchtte naar het station van Namen. Wie Lefevre gezien heeft of weet waar hij is, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. (PhG)

