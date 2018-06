Gedetineerde met verlof opnieuw betrapt op drugsfeiten 30 juni 2018

Ibrahim A., een gedetineerde van de gevangenis van Beveren die sinds januari via het systeem van verlengd penitentiair verlof één week achter de tralies zit en de daaropvolgende week vrij is, is afgelopen week tijdens zo'n vrije periode opgepakt door de politie. "Hij is opgepakt in het kader van een drugsgerelateerd dossier", aldus een gerechtelijke bron. "Hij kampt met een verslavingsproblematiek en is daardoor opnieuw op het slechte pad geraakt." Bij het Gevangeniswezen wilde men gisteren niet reageren op het voorval. "Over individuele dossiers kunnen we niks kwijt", aldus woordvoerster Kathleen Van De Vijver. (KSN)