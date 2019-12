Exclusief voor abonnees Gedetineerde die celgenoot doodde in afzondering geplaatst 07 december 2019

00u00 0

De Nederlandse gedetineerde die zijn celgenoot mogelijk de keel oversneed in de gevangenis van Sint-Gillis mag niet meer met anderen op cel. Ralph G. zit in afzondering en wacht op verhoor door de politie. Het lichaam van de overleden Algerijnse geïnterneerde werd donderdag ontdekt toen G. werd teruggebracht naar zijn cel op de medische afdeling van de gevangenis. De Nederlander had net een gesprek gehad met de gevangenispsychiater. Het slachtoffer lag half verborgen onder een laken. Het vermoeden bestaat dat zijn celgenoot hem ombracht voor hij de cel verliet.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis