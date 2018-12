Gedegouteerde Sagan overweegt afscheid na 2020 06 december 2018

109 zeges, drie regenboogtruien en zes groene Tour-tenues. Het palmares van Peter Sagan (28) oogt indrukwekkend. Toch is de Slovaak niet zonder zorgen, want hij kijkt meer en meer met een wrang gevoel naar een wielerwereld in verandering. In een interview met het Nederlandse magazine 'Fiets' denkt de alleskunner van BORA-hansgrohe zelfs al na over het einde van zijn carrière. "Het is niet meer zoals vijftien jaar geleden. Het respect in het peloton is weg. Iedereen denkt alleen nog maar aan zichzelf. Ik heb een paar echte vrienden in het peloton en met hen kan ik plezier maken. Maar het gebrek aan respect wordt elk jaar erger. Soms is het gewoon allemaal wat veel voor mij. Ik ben blij dat het nog maar een paar jaar duurt, want het is onmogelijk voor mij om nog vijftien jaar in deze wielerwereld te moeten doorbrengen."

