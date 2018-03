Gedegouteerd na Europese exit 15 maart 2018

Oostende en KK Mornar Bar streden gisterenavond om het felbegeerde ticket voor de kwartfinale in de Europe Cup. Na de heenmatch (84-71) hadden de Montenegrijnen een kloof van dertien punten te overbruggen en ze hadden beloofd voor een warm onthaal te zorgen in de Topolica Arena. Ze kwamen die belofte ook na, want na iets meer dan vier minuten spelen stond het team van coach Dario Gjergja zowaar al tien punten in het krijt (15-5). Mornar Bar paste meteen de 'full court press' toe en zette telkens druk met een dubbele mandekking op de 'point guard', met acht turnovers tot gevolg. De Oostendse kapitein Djordjevic kreeg na enkele minuten spelen bovendien al een technische fout, nadat ook de thuiscoach bestraft werd voor zijn ongehoord gedrag langs de zijlijn. Vroeg in het tweede quarter bleef er van de bonus al helemaal niets meer over. Met zijn twaalfde punt zette Pavic de 31-14 op het scorebord. De bommen van Fieler en Kesteloot zorgden voor een korte stilte in de arena, maar Vranjes wakkerde het vuur meteen weer aan met een 'four point play' (43-27). Opnieuw Fieler en Djordjevic milderden richting rust (43-33), maar met dertien balverliezen moest Oostende op zoek naar een oplossing voor het thuisgeweld. Na een degelijke start van de derde periode legden Needham en Vranjes de match in een definitieve plooi met zeven driepunters (71-49). Tot zover het sportieve gedeelte, want vroeg in het laatste quarter achtte de intimiderende thuisbank zijn moment gekomen om voor heel wat tumult te zorgen na een onsportieve aanvallende fout van Myers, waarop de Montenegrijnse poppetjes aan het dansen sloegen. Letterlijk zelfs, want na het handgemeen tijdens de rust, waarbij coach Pavicevic een tik uitdeelde aan Fieler, vond de assistent-coach het blijkbaar nodig om te spuwen in het gezicht van Lasisi. De refs deelden slechts enkele technische fouten uit, waarop de rekening werd gepresenteerd met een verschil van 33 punten bij 86-53. Enkele seconden voor het einde legde Schwartz de bal al neer en droop Oostende gedegouteerd af (90-63). (SDDH)

