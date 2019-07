Exclusief voor abonnees Gedanst met Beyoncé Naomi Ebogo Ebogo (23) 08 juli 2019

00u00 0

Ze heeft dezelfde bos krullen als Beyoncé en ooit danste ze zelfs mee met Queen B. Naomi Ebogo Ebogo uit Tremelo studeert over een paar dagen af als performing artist aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam, een school die met veel gekende choreografen samenwerkt. "Zo heb ik dansles gekregen van de choreograaf van Beyoncé", vertelt Naomi. "In 2016 ben ik in de zomer een danskamp bij hem gaan volgen in Philadelphia. Op het einde van dat kamp kregen we plots te horen dat we naar New York moesten voor een geheim project. Eenmaal aangekomen bleek het om een optreden van Beyoncé te gaan. Ik heb met haar gerepeteerd en dat was ongelofelijk." Naomi viel vlak voor het effectieve optreden af. "Omdat ik geen werkvisum had. Zó spijtig, want ik was zo dichtbij. Maar die ervaring pakt niemand me af."

