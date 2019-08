Exclusief voor abonnees Gedaan met woonbonus 13 augustus 2019

00u00 0

De fiscale hervorming die het meest in het oog springt, is de uitdoving van de woonbonus. Dat is de belastingvermindering voor wie een lening afsluit om een woning te kopen of te bouwen. Een fiscaal voordeel op maat van de Vlaming, die nog steeds de baksteen in de maag heeft. Een stevige bonus ook, die kon oplopen tot 1.560 euro per jaar. Vanaf 1 januari 2020 moet de subsidie al uitdoven. Het afschaffen van de bonus wordt voor N-VA gecompenseerd door het verlagen van de registratierechten - belastingen die je moet betalen bij de aankoop van een woning. Want, zo gaat de redenering: het is niet logisch dat je eerst belastingen moet betalen bij het kopen van een huis, om dat geld in de jaren erna opnieuw te recupereren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis