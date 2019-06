Exclusief voor abonnees Gedaan met woekerprijzen bij slotenmakers 08 juni 2019

Jezelf buitengesloten, of een nieuw slot nodig na een inbraak? Vaak is dan een spoedinterventie van een slotenmaker nodig. Niet zelden volgt een onaangename rekening - vooral voor interventies buiten de werkuren en al helemaal wanneer een malafide reparateur zijn opwachting maakt. Om de onduidelijke en hoge bedragen aan banden te leggen, heeft minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) een gedragscode afgesloten met de Unie van Slotenmakers. Wie die ondertekent, moet op z'n website voortaan de prijzen voor werkuren, verplaatsingen, de vaste aanvangskost en bijkomende prestaties duidelijk aangeven, net als de eventuele toeslagen buiten de gewone werkuren. Volgens de Unie van Vlaamse Slotenmakers is per gewone interventie een maximumtarief van 100 euro aangewezen, exclusief eventuele verplaatsingskosten. Tussen 18 en 8 uur en op zaterdag wordt dat 150 euro, op zondag 200. Gaat het om een dringende interventie, met onmiddellijke tussenkomst, dan betaal je overdag maximaal 150 euro, en na 18 uur 225 euro. Dient een slot te worden uitgeboord, komt daar telkens nog 15 euro bij. 45 van de ongeveer 350 Vlaamse slotenmakers ondertekenden tot dusver de gedragscode. (SPK)

