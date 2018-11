Gedaan met smeken om centen bij ex: minister Geens hervormt alimentatie Extra onderhoudskosten voor kinderen worden wettelijk vastgelegd Astrid Roelandt

20 november 2018

00u00 0 De Krant Smeken bij je ex om alstublieft toch het sportkamp terug te betalen of een deel van zoonliefs nieuwe computer voor zijn rekening te nemen: minister Koen Geens (CD&V) maakt er komaf mee door de 'buitengewone onderhoudskosten' wettelijk vast te leggen. Op die manier zal elke ouder zijn of haar deel van de koek betalen.

'Moest je nu echt zo'n dure computer kopen?' 'Heeft ons kind die therapie of bijles wel nodig?' 'Hij moet toch niet per se op kot?' En vooral: 'Ik betaal toch al genoeg alimentatie?' Nog meer dan het gegrom over het onderhoudsgeld, zijn het ruzies over de extra facturen die de sfeer tussen ex-partners verzieken en kinderen in een vechtscheiding storten.

Het maandelijkse onderhoudsgeld is bedoeld om de 'verwachte' leefkosten van het kind te dekken - zoals eten, kleding en een bezoekje aan de huisdokter. Maar ex-partners zijn ook verplicht tussen te komen in de buitengewone kosten, al zijn er vaak discussies over wat nu wel of niet 'buitengewoon' is.

