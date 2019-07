Gedaan met schijnmanoeuvres: Vlaams Belang en Groen niet uitgenodigd door De Wever Isolde Van Den Eynde

01 juli 2019

05u00 0 De Krant Vlaams formateur Bart De Wever is dit weekend een versnelling hoger geschakeld: hij legde een eerste onderhandelingsnota voor aan sp.a, Open Vld en CD&V. Groen-voorzitter Meyrem Almaci is door een operatie even buiten strijd en kreeg geen uitnodiging. Of die nog komt? "Wij blijven beschikbaar."

"Bart De Wever moet als Vlaams formateur een nota op tafel leggen die buvable, of aanvaardbaar, is voor zijn kandidaat-regeringspartners. Die nota moet accenten bevatten van de verschillende partijen", aldus kersvers Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) gisteren aan 'VTM Nieuws'. Of hij buvable was, weten we (nog) niet. Maar De Wever heeft dit weekend wel aan sp.a en Open Vld op zaterdag, en CD&V op zondag, een eerste formateursnota voorgelegd. Niet aan Vlaams Belang. Maar de VB-onderhandelaars waren stand-by en verwachten eerstdaags wel nog een gesprek. Groen kreeg de nota niet te zien: voorzitter Meyrem Almaci herstelt van een operatie aan de kruisbanden en was daardoor niet beschikbaar. Bart De Wever is daarvan op de hoogte. Maar de groenen tonen zich minder zeker of ze nog aan de beurt komen: "We zijn nog steeds beschikbaar voor een gesprek", klinkt het.

Mailen mag niet

Krijgen de groenen nog een uitnodiging in de bus om de tekst te bekijken bij De Wever? De N-VA-voorzitter neemt namelijk zijn voorzorgen om lekken te voorkomen: niemand mag de nota meenemen naar zijn of haar hoofdkwartier. Doormailen is geen optie. Of brieft hij Groen nog telefonisch? De vraag is ook of een andere partijtopper niet kan langsgaan als Almaci verhinderd is. Misschien is De Wever al aan het scherpstellen op zijn twee geprefereerde coalities: de Zweedse (N-VA, CD&V, Open Vld) of paars-geel (sp.a, Open Vld en N-VA). Daar komen Vlaams Belang, noch Groen aan te pas. "De vroege vluchten zijn nu voorbij. We bereiden ons voor op de finale", klinkt het bij N-VA. Gedaan dus met de schijnmanoeuvres.

De eerste tekst is deze ochtend al voer voor de partijbureaus - of toch zeker dat van N-VA. De kans dat er inhoudelijke maatregelen uitlekken, bestaat. De liberalen zeiden eerder te vrezen een al onderhandelde nota met het Vlaams Belang onder de neus te krijgen, nadat Chris Janssens vertelde dat er aan een inhoudelijke tekst werd gewerkt. Gwendolyn Rutten trok daartegen fel van leer. De N-VA-voorzitter zou in zijn schrijven rekening houden met het signaal van de kiezer. Kortom: strengere maatregelen voor nieuwkomers zijn te verwachten. Maar De Wever vroeg de prioriteiten van élke partij aan tafel. Op basis van zijn eigen strategische puzzel én die voorkeuren, kwam hij tot een eerste tekst. Het is nu afwachten of én hoe de partijen de voorgelegde tekst verteren. Want die basistekst mag dan misschien buvable zijn, het Vlaams Belang is dat nog steeds niet voor alle andere partijen. En dan gaat De Wever toch kleur moeten bekennen. Vlaams Belang speelt daar trouwens al handig op in met haar oproep voor een Forza Flandria. Erg lang wordt ons geduld niet meer op de proef gesteld. De Wever zou de komende dagen communiceren - zaterdag vertrekt hij als burgemeester van Antwerpen naar Colombia. Hoe de onderhandelingen tijdens zijn reis verlopen, moet deze week nog uitgeklaard worden.

Nog hoop genoeg

Een versnelling op Vlaams niveau kan ook een effect hebben op de formatie voor een Belgische regering. De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders trekken deze ochtend nog eens naar de koning met hun verslag. Vorige week gonsde het gerucht dat ze er de brui aan zouden geven, nadat Theo Francken (N-VA) de PS open en bloot uitgekafferd had omdat ze een gesprek met N-VA weigert. Het opzet van de informateurs - de twee grootste partijen in elke regio aan tafel krijgen - leek daardoor mislukt. Maar dat gerucht werd vorige week door de entourage van Reynders meteen ontkend. De kans dat het duo ermee ophoudt, is klein. Er zou nog voldoende hoop zijn om 'het paard naar het water te leiden' vooraleer ze de stok aan een verkenner, ontmijner of informateur doorgeven. Patrick Dewael (Open Vld) vindt het alleszins nog te vroeg om de twee naar huis te sturen. "Ik ben het staatshoofd niet, maar als de koning het toelaat, zou ik de handdoek nog niet in de ring gooien. Na de verkiezingen hebben partijen soms wat tijd nodig om te kunnen bewegen."