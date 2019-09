Exclusief voor abonnees Gedaan met obsessie voor WR Christian Taylor (29) Hinkstapspringen 20.46u 06 september 2019

00u00 0

De aimabele Amerikaan heeft op z'n 29ste al álles gewonnen wat hij kon winnen in zijn carrière. Goud op de Spelen van Londen en Rio. WK-goud in 2011, 2015 en 2017. Zes keer de Diamond League - hij kan vanavond het record (7) van Renaud Lavillenie evenaren. Maar het wereldrecord, dat ontglipte hem altijd. In 2015 sprong hij 18m21, acht centimeter minder dan Jonathan Edwards in 1995. "Zelfs toen het mijn dag was, schoot ik tekort", vertelt Taylor. "Ik heb die sprong van Edwards al zo vaak herbekeken dat het me verbaast dat YouTube me nog niet blokkeerde. Elke keer opnieuw keek ik met open mond. En elke keer dacht ik: 'Ik zal altijd nummer twee zijn. En wie herinnert zich het nummer twee?'" Pas dit jaar kon Taylor die demonen de baas. "Nu spring ik opnieuw met plezier en als het WR er op een dag toch nog uitkomt - mooi." Zijn landgenoot Will Claye zal hem vanavond het vuur aan de schenen leggen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis