Gedaan met handdoekje leggen: reserveer ligstoel online 30 januari 2018

Binnenkort is het mogelijk om op voorhand het beste ligbed aan het zwembad te reserveren. Touroperator Neckermann lanceert de service eind februari in twee hotels, tegen de zomer zijn dat er dertig. Bedoeling is een einde te maken aan de ochtendlijke stormloop-met-handdoek richting ligstoelen. Toeristen zullen hun favoriete plek online kunnen vastleggen, met behulp van een kaart waarop de windrichtingen staan aangeduid. Zo kunnen ze inschatten op hoeveel uren zon elke zetel kan rekenen. "Er zijn sowieso voldoende bedden, maar als je met het hele gezin naast elkaar aan het zwembad wil liggen, is dat niet altijd evident. Daar komt nu verandering in", aldus Neckermann. "Het is ook interessant voor toeristen die graag een uitstap maken en nadien nog graag op hetzelfde bed willen liggen." Prijskaartje: 25 euro per ligstoel voor het hele verblijf. De hotels zullen hooguit 20% van de bedden openstellen voor reservatie. Er blijven dus genoeg vrije zetels over voor wie niet op voorhand boekt. (BHL)

