Gedaan met charlatans die zich 'seksuoloog' noemen 18 februari 2019

Een wetsvoorstel wil het beroep van seksuoloog officieel erkennen. Nu kan iedereen een bordje aan de deur hangen, maar CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle pleit ervoor om in de toekomst voorwaarden op te leggen zodat charlatans geweerd worden. Alleen wie een universitaire opleiding in de seksuologie volgt, inclusief een stage, kan nog aan de slag als seksuoloog. Een kandidaat moet na die opleiding bovendien (maximaal) drie jaar onder supervisie werken. Dat ernstige seksuologen nodig zijn, bewijzen de cijfers. 43% van de Vlaamse mannen en 35% van de vrouwen kampt met een seksuele functiestoornis. Ook de Hoge Gezondheidsraad gaf in een advies van 2017 al aan dat er nood is aan seksuologen. "Traditionele hulpverleners die bij een patiënt seksuele problemen vermoeden, durven die meestal niet aan te kaarten."

