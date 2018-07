Gedaan met begrafenissen 'in het zwart' 14 juli 2018

De uitvaartsector zal in de toekomst flexibel gelegenheidspersoneel kunnen inschakelen bij uitvaarten. Dat heeft de ministerraad beslist. "Een overlijden komt meestal onverwacht, en dus moeten begrafenisondernemers snel en eenvoudig mensen kunnen inschakelen", legt bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) uit. "Het probleem is dat ze heel wat administratie in orde moeten brengen, terwijl ze onmogelijk kunnen inschatten hoeveel begrafenissen ze de week nadien organiseren." Gevolg: dat gebeurde vaak - letterlijk - in het zwart. Nu krijgen die helpers een statuut, waarbij werkgevers werknemers zonder vast uurrooster makkelijk kunnen oproepen. Dat bestaat al in de horeca en de land- en tuinbouw, en staat open voor werkenden, gepensioneerden en inactieven. (ARA)

