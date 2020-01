Exclusief voor abonnees Gedaan met 15 minuten wachten op Uber 30 januari 2020

De verplichte wachttijd van 15 minuten voor wie online of telefonisch een taxi bestelt, wordt bijgestuurd. Verschillende Uber-chauffeurs en het taxibedrijf zelf trokken naar de Raad van State tegen die bepaling uit het Vlaams Taxidecreet, dat begin dit jaar van kracht werd. "Het was geen goede zaak", zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "Het zorgt dat reizigers langer in de kou moeten staan." De regel werd volgens haar in het besluit geschreven als bescherming voor de staanplaatstaxi's. "Maar als nu blijkt dat het een benadeling is van iedereen zullen we dat moeten her- bekijken."