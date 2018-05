Gebuisd voor wiskunde? Steek het op de geodriehoek 12 mei 2018

Leerlingen die gebuisd zijn voor hun wiskundetoets, kunnen de schuld misschien op Hema steken. De Nederlandse winkelketen verkocht immers geodriehoeken waarop te veel streepjes staan. Mogelijk lag die driehoek ook in de Belgische vestigingen. Het was een alerte studente die de drukfout opmerkte. Tussen 50 en 60 staan op de driehoek elf streepjes en tussen 60 en 70 tien streepjes, waar dat er normaal negen moeten zijn. "Wie 54 graden wil tekenen, zal iets fouts tekenen", zegt de woordvoerster van Hema. De winkel heeft maar één soort geodriehoek in zijn assortiment, maar het is nog niet duidelijk in welke vestigingen ze juist werden verkocht. "Dat zijn we aan het onderzoeken." De verkoop is nu opgeschort en Hema roept studenten op goed te controleren of ze een correcte geodriehoek gebruiken.

HLN