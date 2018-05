Gebroken tienerhart 05 mei 2018

De Vlaamse Hazel, 18 en ziek van luddevedu, trekt naar Engeland om er te werken als au pair bij een drukke vader, zijn eigenwijze zoontje Isaac en baby Lizzie. Waar mama uithangt en wie de mysterieuze B. is die Hazels hart brak, onthult Evelien De Vlieger stukje bij beetje in deze tragikomische en erg verrassende - die plot twist in hoofdstuk 17! - roman over de pijn van het tiener zijn, onverwachte vriendschappen, loslaten en jezelf méér dan oké leren vinden. 'Wish you were here' is officieel een jeugdboek, maar zoals de beste in dat genre fijn leesvoer voor álle leeftijden. En wat die slak op de cover doet? Dat kom je al te weten van zodra Hazel Isaacs wereld binnenstapt.

