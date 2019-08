Exclusief voor abonnees Gebrek aan ritme nekt van Tichelt WK JUDO 28 augustus 2019

00u00 0

Dirk Van Tichelt (-73 kg) is er niet in geslaagd de eerste ronde op het WK judo in Tokio te overleven. De 'Beer van Brecht' (IJF 54), op de Spelen van 2016 in Rio nog goed voor olympisch brons, moest in ronde één buigen voor de Oostenrijker Lukas Reiter (IJF 75). De 35-jarige Van Tichelt gaf een sterke indruk bij zijn wederoptreden na negen maanden blessureleed, maar een gebrek aan wedstrijdritme werd hem fataal. Ook Mina Libeer (-57 kg) sneuvelde in ronde 1. De 21-jarige Gentse moest het onderspit delven tegen de ervaren Française Hélène Receveaux.