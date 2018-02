Gebrek aan personeel weegt op technologiebedrijven 08 februari 2018

De technologiesector smeekt om arbeidskrachten. Ruim 30.000 vacatures geraken niet ingevuld. Tot grote frustratie van sectorfederatie Agoria. "Er zijn 130.000 jongeren tussen 15 en 24 jaar die niet studeren of werken", zegt topman Marc Lambotte. "Ook bij mensen tussen 55 en 64 zijn er 750.000 niet aan het werk. Als er iéts is dat rampzalig is voor de versterking van onze sociale zekerheid en economie, dan is het dit." Volgens algemeen adviseur Frank vandermarliere ondervindt 80% van de technologiebedrijven hinder om geschikt personeel aan te werven. Vorig jaar genereerden de bedrijven 125,8 miljard euro omzet (+3,7%), haast evenveel als in 2008. Voor dit jaar verwacht Agoria een stijging van 2,5% tot 129 miljard euro. Maar die omzet zou 3 à 4 miljard euro hoger kunnen uitvallen als de vacatures ingevuld geraken.

