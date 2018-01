Gebrek aan efficiëntie nekt KVO 00u00 0

De belegering van het Genkse doel na rust leverde KV Oostende pas in de 89ste minuut een doelpunt op, een owngoal van Maehle dan nog. Kansen waren er nochtans voldoende, vooral dan schoten van buiten de zestienmeter. "Een gebrek aan efficiëntie", volgens Joseph Akpala, die aan de basis lag van de 1-1. "We waren gewoon niet scherp genoeg voorin. We speelden goed tot aan het strafschopgebied, maar de laatste pass ontbrak." Zinho Gano, zijn maatje voorin, trad hem daarin bij. "We wilden winnen en waren volgens mij ook de betere ploeg. In de tweede helft drukten we Genk weg en scoorden nog in de laatste minuut. Als je dan zo het deksel op de neus krijgt, doet dat extra pijn." Zeker omdat KV Oostende de komende negen wedstrijden daardoor vooral naar beneden moet kijken. Ook achterin ontbrak de efficiëntie trouwens, want Genk scoorde twee keer uit een handjevol kansen. Maar doelman Dutoit wilde niemand met de vinger wijzen. "Het is frustrerend, maar we winnen en verliezen als ploeg. Nu moeten we ons voorbereiden op de match van zaterdag tegen Kortrijk." (DPB)

