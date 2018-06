Geboortes op laagste niveau in tien jaar 09 juni 2018

00u00 0

"Een slimme meid krijgt haar kind op tijd." Jaren een waarheid als een koe, maar niet meer van deze tijd zo blijkt uit de recente cijfers van Kind en Gezin. Voor het eerst werden er per 100 vrouwen tussen 25 en 30 jaar minder kinderen geboren dan bij vrouwen tussen 30 en 35 jaar. Vorig jaar waren er 65.308 geboortes in Vlaanderen. Dat is het laagste aantal sinds 2005. Het zijn er 1.495 minder dan in 2016, of een daling met 2,2 procent. De afname is het sterkst in de provincies West-Vlaanderen en in Limburg.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN