Geboortepremie kan je nu ook online aanvragen 05 april 2018

MyFamily, de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagfonds, heeft een online tool gelanceerd om kraamgeld aan te vragen. Dat is een premie die nieuwe ouders van de overheid ontvangen bij de geboorte van hun baby. De organisatie merkte dat 22% het kraamgeld te laat of niet aanvraagt. "Gezinnen die een kindje verwachten, moeten zo veel administratie regelen dat ze dit weleens over het hoofd durven te zien. Nochtans is die premie bij een eerste baby vandaag ongeveer 1.200 euro waard, een aangenaam financieel duwtje in de rug", zegt MyFamily-woordvoerster Céline Englebert. 17% van de geboortepremies in Vlaanderen wordt door MyFamily uitbetaald. Het online formulier is beschikbaar op zowel smartphone, tablet als computer. (LVB)

