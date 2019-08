Exclusief voor abonnees Geboeide gevangene ontsnapt tijdens pauze politieverhoor 14 augustus 2019

De politie zoekt met man en macht naar een 23-jarige gevangene, die gisteren vlak voor de middag in Antwerpen ontsnapt is terwijl hij ondervraagd werd door drugsspeurders. De Nederlander van Marokkaanse afkomst was 's ochtends voor verhoor overgebracht van de gevangenis naar de kantoren van de federale gerechtelijke politie. Tijdens een pauze kon hij de benen nemen. Hij zou via de Noordersingel gevlucht zijn in de richting van Borgerhout. Volgens Kristof Aerts van het Antwerpse parket was de gevangene geboeid. Ondanks de inzet van een politiehelikopter kon de verdachte niet gevat worden. De man zat in de cel sinds hij in de nacht van 4 op 5 juni op heterdaad betrapt werd toen hij cocaïne uit een container haalde. Vorige week maandag verlengde de raadkamer zijn aanhouding met een maand. (BJM/PLA)

