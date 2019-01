Geblesseerden en youngsters mogen mee 05 januari 2019

Niemand blijft achter in Brugge. Op de vierde doelman (Gabriël) en de jonge Baiye na dan toch. In de 28-koppige kern die deze ochtend om 8 uur het vliegtuig naar Doha neemt, zitten naast de herstellenden Danjuma, Vossen en Diatta ook de youngsters Fadiga, Ngonge en doelman Shinton. Club vertoeft vanaf vandaag tot en met volgende week zondag in het zonovergoten Qatar. Meer bepaald op het complex van de Aspire Academy, waar eerstdaags ook Eupen neerstrijkt.