Geblesseerde Ronaldo ziet Portugal weer punten verliezen 26 maart 2019

Schietgebedjes in Amsterdam. Daar hopen ze stiekem dat Cristanio Ronaldo de kwartfinales in de Champions League tussen Ajax en Juventus moet missen. Hij viel gisteren tijdens Portugal-Servië na een halfuur spelen uit met een hamstringblessure - dat gebeurt hem niet vaak. Zelf vreest hij niet voor een zware kwetsuur. "Ik maak me weinig zorgen. Ik ken mijn lichaam. Over twee weken ben ik weer klaar om te spelen." Portugal had het moeilijk tegen Servië. De bezoekers kwamen op voorsprong na een strafschop van Tadic. Vlak voor de rust maakte Pereira gelijk

